Goldman Sachs batte stime analisti, occhio al titolo: rally +26% da inizio 2019

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2019 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

Il colosso bancario Goldman Sachs ha annunciato di aver riportato nel secondo trimestre del 2019 utili e fatturato migliori delle attese.L'utile per azione si è attestato a $5,81, rispetto ai $4,89 per azione stimati dal consensus di Refinitiv. Il fatturato è stato pari a $9,46 miliardi, meglio degli $8,83 miliardi stimati.Il titolo Goldman Sachs sta salendo dello 0,2% nelle contrattazioni di premercato.Dall'inizio dell'anno, le quotazioni di Goldman Sachs hanno sovraperformato il trend delle rivali JP Morgan Chase e Morgan Stanley, riportando un balzo del 26% rispetto al +17% di JPM e +12% di Morgan Stanley.Dopo aver superato gli stress test della Federal Reserve alla fine di giugno, Goldman Sachs ha aumentato il suo dividendo di quasi +50% a $1,25 per azione, rispetto agli 85 centesimi per azione precedenti, lanciando anche un buyback azionario del valore di $7 miliardi, contro i $5 miliardi dell'operazione di riacquisto di azioni del 2018.