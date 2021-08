Gli ETF superano per la prima volta il muro dei 9.000 miliardi di dollari di AuM

Titta Ferraro 10 agosto 2021 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

L'industria globale degli ETF infrange la barriera di $9 trilioni di AuM nel mese di luglio. I dati di Trackinsight evidenziano come dal 1° gennaio al 31 luglio 2021, gli ETF hanno raccolto oltre 700 miliardi di dollari di nuovi flussi, portando l'AUM totale a 9,05 trilioni di dollari. Nello stesso periodo sono stati lanciati 376 ETF portando l'universo totale a 7.273 ETF. Gli ETF quotati in Europa sono saliti a $ 1,5 trilioni in AuM, spinti da $ 128 miliardi di flussi tra gennaio e luglio, mentre gli ETF quotati sulle borse nordamericane hanno visto $ 548 miliardi di nuovi flussi nello stesso periodo, portando il loro patrimonio totale a un record di $ 6,8 trilioni.