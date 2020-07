Gilead Sciences: via libera da Commissione Ue a Remdesivir per trattamento Covid-19

Daniela La Cava 3 luglio 2020 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Via libera da parte della Commissione Ue a Remdesivir per il trattamento del Covid-19. Lo ha annunciato la societĂ statunitense Gilead Sciences. "La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per Remdesivir come trattamento per l'infezione da Sars-CoV-2, il virus che causa Covid-19", si legge nella nota del gruppo californiano.