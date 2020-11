General Motors fa dietrofront su acquisto quota, Nikola -21% in pre-mercato a Wall Street

Laura Naka Antonelli 30 novembre 2020 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA) ha annunciato di aver firmato un Memorandum of Understanding (MOU) non vincolante con General Motors. Le due società hanno raggiunto un accordo globale di fornitura con cui le celle di combustibile Hydrotec di GM saranno utilizzate per i camion all'idrogeno di Nikola.L'accordo non include tuttavia l'acquisizione da parte di General Motors di una quota del capitale in Nikola né la collaborazione nello sviluppo del pick up Badger di Nikola, precedentemente contemplati nell'accordo dell'8 settembre scorso.