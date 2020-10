General Electric spiazza il consensus soprattutto su flusso di cassa, titolo +7% in premercato

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2020 - 12:11

General Electric ha riportato nel terzo trimestre utili migliori delle attese nonostante la recessione globale che sta attraversando come tutte le aziende, a causa delle conseguenze della pandemia da coronavirus COVID-19.Su base adjusted l'utile per azione è stato di 6 centesimi, decisamente migliore rispetto alla perdita per azione di 4 centesimi attesa dal consensus.Migliore delle attese anche il fatturato, che si è attestato a $19,4 miliardi, più dei $18,7 miliardi stimati dagli analisti.Sorprendente soprattutto il flusso di cassa, che si è attestato a $500 milioni circa: gli esperti avevano temuto che la società avesse bruciato 1 miliardo di dollari, nel trimestre. Ottima la reazione del titolo, che in premercato balza del 7% circa.Il fatturato della divisione di aviazione della compagnia ha sofferto un tonfo del 39% su base annua, ma è stato parzialmente compensato dal lieve rialzo delle entrate riportato dalla divisione di energia rinnovabile e segmento di energia elettrica.