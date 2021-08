Gap: titolo brinda a Wall Street al nuovo outlook, riviste al rialzo stime fatturato e utili dell'anno

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2021 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Titolo Gap in rialzo di quasi il 3% all'indomani del nuovo outlook diramato dalla catena di negozi di abbigliamento.Il gruppo di San Francisco ha migliorato le stime sulle vendite dell'intero anno per la seconda volta, scommettendo sul boom della domanda soprattutto per i suoi brand Old Navy e Athleta.Gap prevede ora per l'anno fiscale 2021 una crescita del fatturato, su base netta, del 30% circa, rispetto al precedente outlook di una crescita tra il 20% e il 25%, e contro il +24,3% atteso dal consensus.La società stima anche profitti su base adjusted compresi tra $2,10 e $2,25 per azione, in rialzo rispetto alla precedente forchetta compresa tra $1,60 e $1,75 per azione e rispetto agli $1,80 stimati dagli analisti.