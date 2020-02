Game Developers Conference (GDC): Facebook e Sony grandi assenti per coronavirus

Laura Naka Antonelli 21 febbraio 2020 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Facebook e Sony hanno annunciato che ritireranno la loro partecipazione all'evento Game Developers Conference che si svolge ogni anno a San Francisco (in calendario tra il 16 e il 20 marzo), a causa dei timori legati alla diffusione del coronavirus. Il Game Developers Conference (GDC) è il più grande raduno annuale degli sviluppatori di videogiochi professionisti.Facebook non invierà nessuno dei suoi dipendenti neanche alla convention di giochi PAX East, in calendario a Boston tra il 27 febbraio e il 1° marzo.Non parteciperà alla conferenza GDC neanche Sony, il produttore della Playstation, che ha diramato la seguente nota:"Abbiamo preso la difficile decisione di cancellare la nostra partecipazione al Game Developers Conference, a causa delle crescenti preoccupazioni legate al COVID-19 (conosciuto anche come coronavirus)". Per la precisione, il COVID-19 è la malattia provocata dal coronavirus."Abbiamo ritenuto che questa fosse l'opzione migliore, vista la situazione legata al virus e considerate le variazioni giornaliere delle restrizioni ai viaggi a livello mondiale. Siamo delusi di cancellare la nostra partecipazione, ma lo stato di salute e la sicurezza della nostra forza lavoro globale sono la nostra preoccupazione più grande".Facebook ha riferito che tornerà a entrambe le Convention nel 2021.