GameStop vola nel premarket in scia a rumor lancio piattaforma NFT

Giulio Visigalli 7 gennaio 2022 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

GameStop starebbe lanciando una divisione per sviluppare un mercato per i token non fungibili (NFT). Il rivenditore di videogiochi si sta rinnovando e il presidente Ryan Cohen avrebbe già contattato dirigenti di varie aziende, tra cui Amazon, per portare sempre di più GameStop verso l'e-commerce.Secondo il Wall Street Journal, che ha riportato per primo la notizia, GameStop ha assunto più di 20 persone per gestire l'unità che sta costruendo per l'acquisto, la vendita e lo scambio di NFT di oggetti da collezione di videogiochi virtuali come abiti e armi per avatar. Già l’anno scorso GameStop ha lanciato il suo sito Web NFT, invitando i creatori a unirsi alla piattaforma.Intanto nel pre-market il titolo vola del +19% a quota 156,6 dollari ad azione.