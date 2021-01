GameStop torna su (+80%), sulle montagne russe anche AMC e Koss. Robinhood toglie alcune limitazioni trading

Titta Ferraro 29 gennaio 2021 - 13:39

MILANO (Finanza.com)

Si profila un'altra seduta al cardiopalma per il titolo GameStop. Dopo il tonfo della vigilia (-44%), a seguito delle limitazioni al trading fatte da alcuni broker online tra cui Robinhood, oggi il titolo segna oltre +80% nel premarket (era arrivato anche a oltre +100%) e vola anche AMC Entertainment (+48%) e Koss (+72%).L'app Robinhood ha dichiarato che alcune restrizioni saranno rimosse oggi, sebbene in misura contenuta, su quei titoli le cui transazioni aveva in precedenza limitato.Il boom di acquisti sul titolo Gamestop è stato alimentato a gennaio dagli investitori retail con una 'sfida' partita principalmente dal forum online Reddit, in particolare dalla divisione wallstreetbets, per contrastare le posizioni short degli hedge fund.