GameStop si eclissa a -63%: passa in un amen da 483$ a 126$. Per BlackRock la Reddit mania è 'nonsenso irrazionale'

Redazione Finanza 28 gennaio 2021 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Brusco risveglio per il titolo GameStop che dopo un avvio in fortissimo rialzo, adesso segna un tonfo del 63% a 126$. In avvio aveva toccato un picco a 483$ con un +135% rispetto a ieri, quando aveva già messo a segno proprio un altro +135% con capitalizzazione schizzata oltre i 24 mld di dollari.Il ceo di Morgan Stanley, James Gorman, ha affermato che le persone coinvolte si trovano in un "brusco risveglio". La mania partita dal forum Reddit "è un non senso irrazionale", ha detto il vice presidente di BlackRock, Philipp Hildebrand, in un'intervista a Bloomberg Television. "Non sorprende quando si pensa a quanta liquidità c'è nel sistema, quanto si sia alimentato i prezzi degli asset nelle ultime settimane e mesi", ha aggiunto.Intanto oggi Robinhood, insieme ad altri broker online, ha deciso di limitare le negoziazioni su alcune azioni oggetto di forte speculazione in questi giorni, a partire da Gamestop, protagonista di un boom di +1.700% a gennaio sotto la spinta di gruppi di trader retail che si sono coalizzati nel forum online wallstreetbets di Reddit per alimentare l'impennata del titolo e contrastare gli hedge fund che erano short su questi titoli. “Ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a superare questa incertezza”, ha detto Robinhood in un post sul suo blog.A causa della volatilità record, le piattaforme di trading tra cui TD Ameritrade, Robinhood, Schwab e Fidelity hanno tutte riscontrato problemi tecnici.