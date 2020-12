GameStop affonda a Wall Street dopo flop a -30% dei ricavi trimestrali

Titta Ferraro 9 dicembre 2020 - 16:11

Tonfo del 17% sotto quota 14$ per il titolo GameStop che paga i deboli riscontri trimestrali. Il rivenditore di videogiochi ha deluso le attese con ricavi del terzo trimestre scivolati indietro del 30% rispetto a un anno fa attestandosi a 1 mld di dollari. La perdita netta del periodo è stata da 18,8 mln, in diminuzione rispetto gli 83,4 mln di un anno prima. Il consensus Factset era per ricavi a 1,09 mld.