GameStop, addio ceo Sherman e mossa 'Roaring Kitty'. Titolo vola +12% a Wall Street

Laura Naka Antonelli 19 aprile 2021 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Boom per il titolo GameStop, indiscusso protagonista di Wall Street all'inizio dell'anno, preso d'assalto dalla carica di buy arrivati dal mondo dei trader amatoriali del forum online Reddit, in sfida alle scommesse short degli hedge fund.Proprio questi buy avevano permesso alle quotazioni del retailer di prodotti elettronici di volare fino a +1000% in un mese.La notizia di oggi vede protagonista le dimissioni del ceo della società George Sherman. L'addio sarà effettivo dal prossimo 31 luglio, o anche prima di quella data, nel caso in cui si riuscisse a trovare un suo successore.GameStop ha comunicato alla Sec (Securities and Exchange Commission) di star valutando una nuova leadership in linea con la nuova strategia che si appresta a lanciare.Il mercato apprezza la notizia, con il titolo che balza in premercato del 12%.Bloomberg riporta inoltre che Keith Gill, l'uomo noto come "Roaring Kitty", ha esercitato una opzione per acquistare altre 50.000 azioni di GameStop, al prezzo di $12 per azione. Gill detiene al momento 200.000 azioni dell'azienda.Roaring Kitty è stato denunciato per il ruolo che avrebbe ricoperto nel trading folle di GameStop; 34 anni, originario di Brooklyn, Roaring Kitty - investitore e analista finanziario - è conosciuto per essere uno degli influencer top del mondo della finanza (amatoriale).Nel mese di febbraio, quando il caso GameStop è approdato al Congresso Usa, Roaring Kitty ha testimoniato, difendendosi da chi lo aveva accusato di aver sobilllato i trader amatoriali della piattaforma wallstreetbets di Reddit contro il mondo dei fondi speculativi.L'analista aveva così risposto:"Le piattaforme di social media come YouTube, Twitter, e WallStreetBets su Reddit stanno mettendo tutti sullo stesso piano. E in un anno di quarantene e di Covid, coinvolgere altri investitori sui social media è stato un modo sicuro di socializzare. Ci siamo divertiti".