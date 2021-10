GM: utili e fatturato III trimestre meglio delle attese, risultati 2021 in 'parte alta' guidance

Laura Naka Antonelli 27 ottobre 2021 - 14:19

Titolo General Motors osservato speciale a Wall Street, dopo che il colosso automobilistico di Detroit ha annunciato di aver riportato nel terzo trimestre utili e un fatturato migliori delle attese.GM ha annunciato anche che i risultati dell'intero 2021 si attesteranno nella "parte alta" della sua precedente guidance.L'utile per azione adjusted si è attestato a $1,52, molto meglio dei 96 centesimi attesi; il fatturato è stato pari a $26,78 miliardi, lievemente meglio dei $26,51 miliardi stimati; la guidance per l'intero anno di GM è di utili adjusted compresi tra $11,5 e $13,5 miliardi, o tra $5,70 e $6,70 per azione, a fronte di un utile netto compreso tra $8,1 e $9,6 miliardi."I risultati del nostro terzo trimestre illustrano chiaramente la forza del business sottostante che sta finanziando il nostro futuro, specialmente se considerati nel contesto di quest'anno", ha commentato la ceo e presidente di GM, Mary Barra, in una lettera agli azionisti.