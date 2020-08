GM in cerca di un nuovo Cfo: Suryadevara lascia, incarico ad interim a Stapleton

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 17:22

MILANO (Finanza.com)

Per General Motors (GM) è arrivato il momento di cercare un nuovo chief operating officer (cfo), dopo le dimissioni di Dhivya Suryadevara. Il colosso dell'auto di Detroit ha fatto sapere che John Stapleton, chief financial officer di GM North America, è stato nominato direttore finanziario globale a partire dal prossimo 15 agosto. La nomina, si legge nella nota, segue le dimissioni di Suryadevara, vicepresidente esecutivo e cfo, per cogliere opportunità esterne al settore dell'auto. GM ha comunicato che "condurrà una ricerca interna ed esterna" per individuare il nome del successore.A Wall Street il titolo GM avanza di oltre il 3% a un passo dai 29 dollari.