GE schizza al rialzo, titolo in premercato +6% dopo bilancio IV trimestre e outlook 2021

Laura Naka Antonelli 26 gennaio 2021 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Boom del titolo General Electric, che schizza in premercato di oltre il 6% dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio del quarto trimestre. La conglomerata americana ha annunciato di aver riportato un utile netto di $2,64 miliardi, o di 27 centesimi per azione. Escluse le voci di bilancio straordinarie, l'attivo per azione è stato pari a 8 centesimi, in calo del 62% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e inferiore di 1 centesimo per azione rispetto alle stime degli analisti.Il fatturato è sceso del 16,5% a $21,9 miliardi, appena al di sopra dei $21,822 miliardi previsti dal consensus.Guardando all'anno fiscale 2021, GE ha reso noto di prevedere utili su base adjusted nel range compreso tra 15 e 25 centesimi per azione, e un flusso di cassa industriale tra $2,5 e $4,5 miliardi.Gli investitori guardano alle previsioni sul flusso di cassa, che confermano come la strategia lanciata dal ceo Larry Culp stia pagando.