Futures Wall Street tonici nonostante delusione Adp (+428mila posti ad agosto vs +950mila attesi)

Titta Ferraro 2 settembre 2020 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di agosto il sondaggio elaborato dalla società Adp sul saldo delle buste paga del settore privato statunitense si è attestato a +428mila. Gli analisti pronosticavano un dato più che doppio (+950mila). Indicazioni che fanno pensare a una possibile lettura sotto le attese anche delle non farm payrolls in arrivo venerdì.I futures Usa non sembrano però risentire delle Adp e segnano ancora consistenti rialzi: +0,52% quello sul Dow Jones e +0,61% quello sull'S&P 500.