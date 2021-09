Futures Wall Street positivi in attesa test non farm payrolls

Titta Ferraro 3 settembre 2021 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Intonazione leggermente positiva per i futures di Wall Street (+0,11% quello sul Dow Jones, +0,16% quello sull'S&P 500 e +0,14% quello sul Nasdaq.Oggi riflettori puntati sulle non farm payrolls. Il consenso sul sondaggio Bloomberg è di 750.000 nuovi posti di lavoro non agricoli aggiunti ad agosto. "Una deviazione significativa dal consenso potrebbe dare una sfumatura diversa alle aspettative della Fed prima della campana di chiusura settimanale", ricorda Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst di Swissquote, società svizzera leader nell'online banking e quotata alla Borsa di Zurigo.