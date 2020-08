Futures Wall Street incerti dopo delusione Fed, Nvidia macina numeri record

Titta Ferraro 20 agosto 2020 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

I futures statunitensi preannunciano un avvio in calo per gli indici USA. Pesa la delusione per le minute della Fed che nostrano una view economica più prudente. Il contratto futures Dow 30 scegna un calo dello 0,16%, comunque in miglioramento rispetto al mezzo punto percentuale di cali che segnava all'avvio delle contrattazioni in Europa. Sulla parità invece il futures sul Nasdaq 100.Da monitorare oggi il titolo Nvidia, che segna un calo dell'1,4% in pre-market nonostante il produttore di chip abbia registrato vendite record negli ultimi tre mesi grazie principalmente della domanda di giochi e servizi da remoto.Da monitorare oggi l'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia e le richieste di disoccupazione degli Stati Uniti