Futures Wall Street in rosso, Pfizer corre nel premarket dopo update vaccino

Redazione Finanza 21 agosto 2020 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici azionari statunitensi viaggiano in ribasso a circa due ore dall'avvio delle contrattazioni a Wall Street. Il futures sul Dow Jones segna -0,2% e quello sul Nasdaq -0,12%. Ieri il Nasdaq ha chiuso a un nuovo livello record con Apple per la prima volta sopra i 2.000 mld di dollari di market cap in chiusura e Tesla che ha superato i 200 $.Da monitorare la performance di alcuni titoli. Deere & Co segna oltre +2% nel premarket dopo aver rivisto al rialzo le previsioni sugli utili per l'intero anno e registrato un calo dell'utile trimestrale inferiore alle attese.Pfizer sale dell'1,5% circa dopo aver comunicato dati aggiuntivi positivi da uno studio nella fase iniziale del suo vaccino sperimentale contro il Covid sviluppato in collaborazione con l'azienda biotecnologica tedesca BioNTech.