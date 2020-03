Futures Wall Street a picco dopo mancato accordo su maxi-piano stimoli

Titta Ferraro 23 marzo 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Wall Street rischia di inaugurare la quinta settimana di panico da Covid-19 con un nuovo brusco calo. I futures USA segnano al momento forti cali con quello sull'S&P 500 a oltre -4% sotto quota 2.200 punti. Quasi -3,9% per quello sul Nasdaq.Il nuovo sell-off è dettato dal tentativo fallito di concordare un pacchetto fiscale del valore di quasi $ 2 trilioni. La Casa Bianca e il Congresso Usa non sono riusciti a raggiungere un accordo ieri per approvare il gigantesco piano di sostegno all'economia contro il coronavirus. Un voto procedurale chiave del Senato ieri sera è stato diviso 47-47 , con i senatori democratici che si rifiutano di sostenere un pacchetto che a loro avviso non riesce a fornire un sostegno sufficiente per i lavoratori che subiranno l'incombente recessione, mentre salvano le aziende."La capacità di concordare un tale pacchetto sarà la chiave del sentiment del mercato. La crescita dei lockdown globali è un ulteriore danno per le prospettive economiche, mentre un arresto nelle principali compagnie aeree (come Emirates) evidenzia l'impatto sulla domanda di greggio", rimarca il Morning Call degli analisti di IG.