Future Usa sotto pressione su timori coronavirus

Daniela La Cava 27 gennaio 2020 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Anche per Wall Street si preannuncia un avvio di contrattazioni in rosso. Lo segnala l'andamento dei future sui principali indici Usa che, a circa un'ora dall'avvio delle contrattazioni, si muovono in territorio negativo: il future sul Dow Jones cede l'1,55%, mentre il contratto sull'S&P 500 e sul Nasdaq 100 lasciano sul terreno rispettivamente l'1,5% e l'1,85%. Crescono i timori per le conseguenze del coronavirus cinese, con il bilancio delle vittime e il numero di contagiati che si continua a salire rispetto alla scorsa settimana.A livello societario si guarda alla stagione delle trimestrali, che a partire da domani vede in primo piano i conti di Apple, Facebook e Amazon.