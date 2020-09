Future Usa: sell-off tecnologico a Wall Street potrebbe continuare

Daniela La Cava 8 settembre 2020 - 13:38

Per Wall Street, che torna agli scambi dopo la chiusura di ieri per la festività del Labor Day, si preannuncia un avvio di scambi all'insegna delle vendite. Sotto osservazione resta il comparto tecnologico, nell'occhio del ciclone e vittime di un forte movimento ribassista alla fine della scorsa ottava, che ha pesato sull'intero sentiment dei mercati. Ed è infatti negativa l'intonazione negativa dei futures di Wall Street, in particolar modo quello sul Nasdaq che cede quasi il 2%. Tra i singoli titoli in panne nel premarket Tesla che perde oltre il 12% ma anche Apple che segna un calo di circa il 4%.Intanto tornano in primo piano anche le tensioni Usa- Cina. Come sottolineano gli strategist di Mps Capital Services si scalda la campagna elettorale negli Stati Uniti, con Trump che è tornato a puntare sulla “carta” Cina per riuscire a recuperare il distacco presente al momento nei sondaggi dall’avversario Biden. Ieri il Presidente ha ribadito l’idea di voler ridurre i legami commerciali con il colosso asiatico, minacciando di sanzionare le aziende che spostano la produzione all’estero.