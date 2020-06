Future Usa deboli, salgono timori per possibile nuova ondata contagi

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Per Wall Street si preannuncia un avvio di scambi in calo. Lo testimonia l'andamento dei future Usa che si muovono sotto la parità, con il contratto sul Dow Jones che cede quasi l'1 per cento. Il tema dominante sono le preoccupazioni legate alla pandemia di coronavirus nel mondo, e in particolare ai nuovi contagi negli Stati Uniti che fanno temere l'arrivo di una nuova ondata. Con inevitabili ripecussioni sulla sfera economica: una nuova ondata potrebbe rimettere in moto la macchina delle restrizioni, come avvenuto nei mesi scorsi."Negli Stati Uniti continua a preoccupare la situazione epidemiologica, con alcuni stati (California e Texas) che ieri hanno registrato il livello record di nuovi contagi giornalieri, oltre le 5.000 unità", sottolineano gli strategist di Mps Capital Services indicando che nel frattempo "il governo americano continua a lavorare a una nuova misura di stimolo che stando alla parole del Segretario del Tesoro, Mnuchin, potrebbe già essere approvato a luglio".