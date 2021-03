Ford sfreccia a Wall Street, Barclays alza giudizio e si attende nuovi piani sull'elettrico a primavera

Titta Ferraro 19 marzo 2021 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

Ford in gran spolvero oggi a Wall Street. Il titolo del colosso auto di Detroit segna +3% circa a 12,88 dollari. L'assist arriva oggi da Barclays che ha aggiornato la sua valutazione su Ford a overweight dal precedente neutral e prezzo obiettivo a $ 16.Gli analisti di Barclays si attendono che la compagnia automobilistica USA annuncerà una più ampia strategia dedicata ai veicoli elettrici alimentati a batteria durante la sua giornata degli investitori di primavera. L'Investor Day è considerato da Barclays come un catalyst molto importante in cui Ford "probabilmente riaffermerà che sta abbandonando il suo approccio di propulsione flessibile ed evidenzierà la sua strategia BEV incentrata su due piattaforme BEV dedicate.