Ford annuncia taglio di 7.000 dipendenti entro agosto

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2019

Ford ha annunciato un nuovo round di licenziamenti, che lascerà a casa 7.000 dipendenti, il 10% circa della sua forza lavoro globale, entro il mese di agosto. I tagli scatteranno nell'ambito di un piano di ristrutturazione, concepito per far risparmiare al colosso dell'auto $600 milioni l'anno.Jim Hackett, amministratore delegato di Ford, ha precisato in una email ai dipendenti che 2.300 dei tagli complessivi colpiranno la forza lavoro degli Stati Uniti.