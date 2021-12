Focus su Wall Street in attesa Pil Usa. Biden annuncia maxi piano anti Covid con dispiegamento 1000 medici militari e 500 milioni test gratis

Laura Naka Antonelli 22 dicembre 2021 - 07:11

MILANO (Finanza.com)

Futures sugli indici azionari Usa poco mossi dopo il rimbalzo di Wall Street alla vigilia e in attesa del market mover cruciale della sessione odierna: la pubblicazione del Pil Usa del terzo trimestre del 2021, che il consensus degli analisti prevede in crescita, su base annualizzata, del 2,1%. Ieri forte balzo dell'indice Dow Jones, avanzato di 560 punti (+1,6%). Molto bene anche lo S&P 500, salito dell'1,8%, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato il 2,4%.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un massiccio piano anti-Covid, rendendo noto che la Casa Bianca dispiegherà 1.000 medici militari negli ospedali, per dare un sostegno alle strutture che versano in condizioni di maggiore difficoltà nella gestione dell'emergenza Covid.Il personale sarà dispiegato nei mesi di gennaio e febbraio.L'amministrazione Biden ha annunciato anche l'acquisto di 500 milioni di test Covid fai da te, che gli americani potranno ordinare e ricevere gratis attraverso un sito che sarà operativo a partire dal mese di gennaio.In generale, il recupero di Wall Street segue tre sessioni consecutive di perdite, provocate dalla paura per la diffusione della variante Omicron che, negli Stati Uniti, ha inciso la scorsa settimana sul 73% delle nuove infezioni, stando a quanto riportato dalle autorità federali Usa.