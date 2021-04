Fmi: economia globale prevista in crescita del 6% nel 2021 e del 4,4% nel 2022, stime riviste al rialzo

Redazione Finanza 6 aprile 2021 - 15:20

L'economia globale è prevista crescere del 6% nel 2021, per poi moderarsi a un +4,4% nel 2022. Queste le proiezioni del Fondo monetario internazionale, nel suo World Economic Outlook di primavera, diffuso oggi. Le stime sono state riviste al rialzo rispetto a quelle formulate lo scorso ottobre 2020, rispettivamente di 0,8 e 0,2 punti percentuali. La revisione, spiega l'Fmi, riflette un ulteriore sostegno fiscale in alcune grandi economie, la prevista ripresa alimentata dai vaccini nella seconda metà del 2021 e il continuo adattamento dell'attività economica alla mobilità ridotta. Tra i rischi, invece, vengono indicati il percorso della pandemia, l'efficacia del sostegno politico per fornire un ponte verso la normalizzazione e l'evoluzione delle condizioni finanziarie.