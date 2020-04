Fmi: è una crisi come nessun'altra, le azioni di oggi determineranno la ripresa di domani

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Unacrisi come nessun'altra. "Il Covid-19 ha sconvolto il nostro ordine sociale ed economico alla velocità della luce e su una scala che non abbiamo mai visto prima", ha detto Kristalina Georgieva, direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi). "Le azioni che intraprendiamo ora determineranno la velocità e la forza della nostra ripresa", ha continuato Georgieva, anticipando che proprio questo argomento sarà al centro del tavolo della prossima riunione di primavera, ovviamente in videoconferenza, che si terrà settimana prossima tra i 189 paesi membri del fondo.