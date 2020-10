Fmi, World Economic Outlook: maxi upgrade e downgrade per stime su Pil Usa 2020-2021

Laura Naka Antonelli 13 ottobre 2020 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Forti le modifiche apportate dal Fondo Monetario Internazionale alle proiezioni sul trend del Pil degli Stati Uniti, nel 2020 e nel 2021. Per il 2020, in base a quanto emerge dal World Economic Outlook appena reso noto, si stima una contrazione del Pil Usa del 4,3%, meglio di ben 3,7 punti rispetto alla previsione di giugno. Per il 2021 si prevede una ripresa pari a +3,1%, inferiore rispetto al precedente outlook di ben -1,4 punti.