Fmi: Lagarde presenta dimissioni ufficiali, si muove verso la Bce

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 17:34

MILANO (Finanza.com)

Christine Lagarde rassegna le dimissioni dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e va verso la Banca centrale europea (Bce) al posto di Mario Draghi, ilc ui mandato è in scad3enza a fine ottobre.In una nota puubblicata sul sito dell'istituto americano, l'ex minsitro francese delle Finanze dichiara: "Ho incontrato il Board esecutivo e ho presentato le mie dimissioni dal Fondo con effetto dal 12 settembre del 2019. L'abbandono delle mie responsabilità da direttore generale annunciato in precedenza rimarrà in vigore fino ad allora. Con una maggiore chiarezza ora sul processo della mia nomina alla presidenza della Bce e il tempo che questo richiederà, ho preso questa decisione che è nel migliore interesse del Fondo poichè accelererà il processo di selezione del mio successore". Per il momento David Lipton resta il numero uno ad interrim dell'Fmi.