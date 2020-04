Fmi: 2020 sarà molto difficile, possibile ripresa nel 2021

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

"Non c'è dubbio che il 2020 sarà eccezionalmente difficile - prevede Kristalina Georgieva, direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi) - Se la pandemia svanisce nella seconda metà dell'anno, consentendo così una graduale revoca delle misure di contenimento e la riapertura dell'economia, la nostra ipotesi di base è di una parziale ripresa nel 2021". L'Fmi precisa però che persiste ancora un'enorme incertezza intorno alle prospettive, in quanto potrebbero peggiorare in base a molti fattori variabili, inclusa la durata della pandemia. "E soprattutto - ha ricordato Georgieva - dipenderà dalle azioni politiche che intraprendiamo ora".