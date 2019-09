Fintech, nuovo round di finanziamento per Stripe: raccolti 250 mln di dollari

Alessandra Caparello 20 settembre 2019 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Stripe ha raccolto 250 milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi e una nuova valutazione pre-money di 35 miliardi di dollari. A investire nella società che costruisce infrastrutture per l'economia di Internet, General Catalyst, Sequoia e Andreessen Horowitz, tra gli altri.I nuovi fondi, come rende noto la stessa Stripe, saranno utilizzati per accelerare la propria crescita in tre aree chiave: promuovere l’espansione internazionale; far crescere la suite di prodotti ed estendere le capacità aziendali. Ha dichiarato John Collison, Presidente e Co-fondatore di Stripe: “In questo momento stiamo investendo per costruire l’infrastruttura che alimenterà l'e-commerce nel 2030 e oltre. Se lo facciamo nel modo giusto, possiamo aiutare Internet a realizzare il suo potenziale come motore per il progresso economico globale”.