Fink (BlackRock) ottimista: condizioni finanziarie migliori delle apparenze

Alessandra Caparello 15 ottobre 2019 - 16:41

MILANO (Finanza.com)

“Stiamo prestando così tanta attenzione alle questioni politiche e geopolitiche che stiamo perdendo di vista che il mondo sta ancora andando avanti”, così Larry Fink di BlackRock intervistato alla Cnbc.Secondo il numero uno del colosso del risparmio gestito, le banche centrali di tutto il mondo stanno fornendo supporto ai mercati e le condizioni finanziarie sono migliori di quanto sembrino. “Il mercato azionario è correttamente valutato a livello globale e non vedo particolari estremi” così Fink che ha sostenuto di non essere preoccupato per l'economia fino a dopo le elezioni del 2020.Oggi il colosso ha reso noti i conti del terzo trimestre dell’anno che hanno visto utili in calo dell'8% su base annua, a $1,12 miliardi. L'attivo per azione invece si è attestato a 7,15 dollari, in flessione rispetto ai $7,54 dollari del terzo trimestre del 2018, ma meglio dei $6,92 stimati dagli analisti intervistati da FactSet.