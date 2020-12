Finalmente fumata Bianca, Congresso Usa raggiunge accordo su piano stimoli anti-Covid da $900 miliardi

Laura Naka Antonelli 21 dicembre 2020 - 07:13

Il Congresso degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo sul piano di stimoli economici anti-Covid-19 dopo settimane di negoziati, che risalgono al periodo pre-elezioni presidenziali.Con il pacchetto di aiuti, del valore di $900 miliardi, verranno erogate forme di assistenza federale alle famiglie, alle piccole imprese e agli operatori sanitari."Alla fine, abbiamo raggiunto la volta sull'accordo bipartisan di cui il paese ha bisogno", ha annunciato il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell. La Speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer hanno parlato di un "pacchetto che eroga in modo urgente quei finanziamenti necessari per salvare vite del popolo americano, in un momento in cui il virus (coronavirus) accelera".Allo stesso tempo, i democratici hanno definito il piano inadeguato, precisando che presto si batteranno per un piano che presenti maggiori aiuti, appena dopo l'insediamento del presidente americano eletto Joe Biden alla Casa Bianca.Il Congresso si riunirà nella giornata di oggi per votare il piano.