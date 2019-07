Ferrero rileva la danese Kelsen da Campbell, sul piatto 300 mln$

Daniela La Cava 12 luglio 2019 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

L'italiana Ferrero in campo per una nuova acquisizione oltre i confini nazionali. Campbell Soup ha annunciato di avere siglato un accordo con una controllata del gruppo di Alba, la belga Cth, per la cessione della danese Kelsen Group. Il valore dell'operazione è di 300 milioni di dollari e i proventi della vendita permetteranno a Campbell di ridurre l'indebitamento.Kelsen Group, che ha sede in Danimarca a Nørre Snede, produce due prestigiose e amate marche di biscotti danesi, Royal Dansk e Kjeldsens, con un profondo “heritage” danese ed una forte presenza globale. Negli ultimi dodici mesi il gruppo danese ha generato vendite per circa 157 milioni di dollari.