Federal Reserve lascia tassi al range 1,50%-1,75%. Da dot plot nessuna variazione nel 2020

12 dicembre 2019

In quella che è stata l'ultima riunione del 2019 il Fomc, braccio di politica monetaria della Federal Reserve, ha lasciato come da attese i tassi sui fed funds nel range compreso tra l'1,50% e l'1,75%.La banca centrale americana, guardando in avanti, ha fatto capire con il cosiddetto dot-plot di non aspettarsi alcuna variazione dei tassi di interesse almeno fino al 2020."La Commissione considera che l'attuale impostazione della politica monetaria sia appropriata, al fine di supportare una espansione sostenuta dell'attività economica, solide condizioni del mercato del lavoro, e un'inflazione vicina all'obiettivo simmetrico della Commissione, pari al 2%", si legge nel comunicato successivo all'annuncio sui tassi.