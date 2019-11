Federal Reserve, Beige Book: outlook economia positivo, migliora settore manifatturiero

Laura Naka Antonelli 28 novembre 2019 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

L'outlook dell'economia è generalmente positivo e l'occupazione continua a crescere, anche se la maggioranza dei 12 distretti esaminati continua a incontrare difficoltà ad assumere il personale di cui ha bisogno. E' quanto emerge dal Beige Book, il report stilato dalla Federal Reserve che viene pubblicato otto volte l'anno, e che fa il punto della situazione economica dei dodici distretti federali.Il report appena comunicato ha messo in evidenza anche una lieve pressione sui salari, saliti a un passo moderato. La spesa per consumi è cresciuta tra lo stabile e il moderato: molti distretti hanno asssistito a un aumento delle vendite di auto e al rafforzamento del turismo, riportando anche un'espansione del settore manifatturiero più solida che in precedenza.