Fed vieta operazioni buyback e impone limiti a dividendi dopo stress test

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2020 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Nel comunicare gli esiti degli stress test effettutati sulle banche americane, la Federal Reserve ha annunciato che, nel corso del terzo trimestre, i maggiori istituti dovranno sospendere le operazioni di buyback e fissare un massimo per la distribuzione di dividendi.Le limitazioni colpiscono le 34 principali banche Usa. La decisione è stata presa dopo che gli stress test hanno messo in evidenza che diverse banche, in uno scenario particolarmente negativo, simulato tenendo conto degli effetti della pandemia da coronavirus, vedrebbero i loro capitali scendere pericolosamente verso la soglia minima richiesta.La notizia ha messo sotto pressione i titoli dei colossi di Wall Street nelle contrattazioni afterhours: Wells Fargo ha perso il 3% circa, Goldman Sachs ha ceduto quasi -4%, mentre JPMorgan Chase è scesa del 2% circa.