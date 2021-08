Fed valuta fine acquisti titoli entro metà 2022 (WSJ)

Daniela La Cava 16 agosto 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

I funzionari della Fed stanno valutando di concludere gli acquisti di asset entro la metà del 2022, se la ripresa economica continuerà. È quanto si legge nell'edizione online del "Wall Street Journal". In alcune recenti interviste e interventi pubblici, in molti hanno sostenuto questo calendario, che permetterebbe di aumentare i tassi di interesse prima di quanto attualmente previsto. Lo scorso dicembre la banca centrale Usa ha dichiarato che avrebbe continuato il ritmo attuale degli acquisti fino a quando i membri del Fomc non avessero concluso di avere raggiunto "ulteriori progressi sostanziali" verso gli obiettivi di inflazione media del 2% e occupazionali.