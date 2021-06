Fed: tema tapering nelle prossime riunioni, possibile stretta all'inizio del prossimo anno

Daniela La Cava 3 giugno 2021 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

"È probabile che l'impostazione di politica monetaria rimanga accomodante nel prossimo futuro, dato che le Banche centrali sembrano determinate a guardare oltre il recente rialzo dell'inflazione. In particolare, i funzionari della Fed sono stati molto coerenti di recente nel definire questo fenomeno come 'temporaneo' e nel sottolineare la rilevanza il tema che riguarda la piena occupazione per il proprio mandato". È di questo parere Silvia Dall’Angelo, senior economist per la divisione internazionale di Federated Hermes.Secondo l'analisi dell'economista, poiché l'economia statunitense continua a migliorare, la Fed dovrà però ridurre gradualmente l’intonazione accomodante in termini di politica monetaria, iniziando a rallentare il ritmo dei propri acquisti di asset. Secondo i funzionari della Fed, "se l'economia continuerà a mostrare solidità, la discussione in tema di tapering inizierà nelle prossime riunioni, portando probabilmente all'attuazione di una stretta all'inizio del prossimo anno", conclude.