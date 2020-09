Fed: tassi fed funds vicini a zero per anni. Powell: 'così fino a inflazione oltre 2% per un po' di tempo'

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2020 - 07:15

I tassi di interesse Usa rimarranno inchiodati allo zero fino al 2023. E' quanto emerge dal dot-plot, il documento con le proiezioni degli esponenti del Fomc sui tassi, la cui pubblicazione ha accompagnato l'annuncio sui tassi sui fed funds, lasciati invariati nel range tra lo zero e lo 0,25%.Nella conferenza stampa successiva all'annuncio, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che "la Fed manterrà bassi i tassi fino a quando l'inflazione (Usa) non viaggerà al di sopra del 2% per un po' di tempo".