Fed taglia i tassi, ma a deludere il mercato è la mancanza di forward guidance (analisti)

Alessandra Caparello 1 agosto 2019 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di 25 punti base ma la mancanza di forward guidance ha deluso il mercato. Così Tim Drayson, Head of Economics di LGIM ha sottolineato come le previsioni non vedono ulteriori tagli, ma i rischi fanno propendere per un’altra riduzione quest'anno.Il mercato prevede ancora 1-2 tagli entro la fine dell'anno e quasi 3 tagli entro la fine del prossimo anno che, conclude Drayson, non sarà di disturbo alla Federal Reserve in questa fase perché riflette il rischio di coda di una flessione (forse legata a un'escalation della guerra commerciale) che richiederebbe tagli aggressivi dei tassi.