Fed: sarà ancora una volta condizionata dai dati economici

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Rispettando le attese della vigilia, la Federal Reserve (Fed) ha abbassato nuovamente i tassi di interesse di 25 punti base. "A giudicare dalle dichiarazioni, sembra abbastanza plausibile che la Fed per un po' di tempo non debba più tagliare i tassi - sottolinea Christian Scherrmann, economista US di DWS -. Da adesso in poi, il suo obiettivo principale sembra essere il controllo dell'economia statunitense. In breve, la Fed ancora una volta è condizionata dai dati economici". Nel suo comunicato stampa Powell è stato chiaro. Ha descritto l'attuale politica monetaria come necessaria - a condizione che e fintanto che non vi sia un ulteriore peggioramento. Se, tuttavia, l'economia dovesse rallentare ulteriormente, la Fed sarebbe naturalmente pronta a riorientare le proprie politiche.Powell dice così elegantemente ai mercati, spiega l'esperto, di non correre troppo sulle aspettative di riduzione dei tassi. A breve termine non si prevedono ulteriori tagli dei tassi d'interesse. Tuttavia, Powell non sta nemmeno escludendo totalmente possibili aggiustamenti.