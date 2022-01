Fed pronta a 'ridurre in modo significativo' bilancio. Verso il Quantitative Tightening

Laura Naka Antonelli 27 gennaio 2022 - 07:23

Il Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, ha diramato un comunicato, contestualmente a quello con cui sono stati annunciati i tassi - lasciati invariati nel range compreso tra lo zero e lo 0,25% - in cui presenta "i principi per ridurre la dimensione del bilancio". Nella prefazione si legge che la Federal Reserve si sta preparando a "ridurre in modo significativo" il livello degli asset che detiene e che dunque è pronta al Quantitative Tightening.