Fed prepara svolta su guidance tassi a settembre, yield cap è opzione remota (analisti)

Titta Ferraro 20 agosto 2020 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

I verbali della riunione Fed di luglio rimarcano come il FOMC abbia discusso di forward guidance, acquisti di asset e yield cap o target (YCT) e si è discusso sulla possibilità di indicare una forward guidance basata sui risultati o sul calendario. Nel primo caso significa che la Fed manterrebbe l'attuale intervallo obiettivo per il tasso sui fed funds almeno fino al raggiungimento di uno o più risultati economici specifici. Questo, secondo il verbale, potrebbe utilizzare soglie calibrate sui risultati di inflazione, sui risultati del tasso di disoccupazione o su combinazioni dei due.Gli analisti di Goldman Sachs rimarcano come "Molti" partecipanti hanno commentato che potrebbe diventare appropriato inquadrare gli acquisti di asset in termini di promozione di condizioni finanziarie accomodanti e sostegno alla ripresa economica. Mentre "la maggior parte" dei partecipanti ha ritenuto che i limiti di rendimento e fissare dei target avrebbero fornito solo modesti benefici nel contesto attuale, anche se in molti ritengono che sia un’opzione da tenere aperta per il futuro. "I verbali hanno anche segnalato la finalizzazione di tutte le modifiche alla dichiarazione sugli obiettivi a lungo termine e la strategia di politica monetaria nel prossimo futuro - aggiunge Goldman - in linea con la nostra aspettativa di un completamento del revisione del quadro nella riunione di settembre".