Fed: posizione “wait and see”, con porta aperta per ulteriori misure

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

La Fed adotta una posizione “wait and see”, ma lascia la porta aperta per ulteriori misure. Lo sottolinea Paolo Zanghieri, senior Economist di Generali Investments, all'indomani della riunione della Fed che come ampiamente previsto, non prevede alcun aumento dei tassi prima della fine del 2022. Ancora più eloquenti sono le parole usate dal presidente Jerome Powell: "Non stiamo pensando di aumentare i tassi. Non stiamo neppure pensando di pensare di aumentare i tassi"."È interessante notare che la Fed non si aspetta che la crisi influisca sul trend di crescita e sul tasso di disoccupazione strutturale - afferma Paolo Zanghieri -. La banca centrale sembra fiduciosa che le misure adottate possano evitare danni permanenti all'economia ma, come ha ammesso il presidente Powell, nella conferenza stampa, è troppo presto per valutare gli effetti a lungo termine dell'epidemia. Il valore atteso a lungo termine per il tasso di breve periodo è quindi invariato al 2,5%".