Fed: oggi l'annuncio e la conferenza di Powell. Ecco la condizione mancante per il tapering (analisti)

Valeria Panigada 28 luglio 2021 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Il focus principale della riunione odierna della Federal Reserve (Fed), considerando che le attese sono per tassi di interesse invariati, sarà incentrato sulla exit strategy, con il presidente Jerome Powell che ha anticipato l’impegno del FOMC a dare un "preavviso" rispetto al tapering. "Pensiamo che sia troppo presto per annunciare formalmente la decisione di avviare il tapering - sostiene Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud Asset Management - poiché una condizione preliminare cruciale, cioè ulteriori e sostanziali progressi nei dati economici, è lontana, come sottolineato dallo stesso presidente della Fed durante la sua ultima relazione al Congresso. In particolare, saranno importanti i progressi nel mercato del lavoro".Secondo l'esperto di Mirabaud AM, sarà molto probabile che una decisione più formale sul tapering possa arrivare alla riunione di settembre, a patto che i dati sull'occupazione siano davvero sostanziali. Il simposio di Jackson Hole di fine agosto sarà un’altra occasione per annunciare ulteriori sviluppi.