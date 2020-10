Fed: "molto elevata" incertezza su outlook economico, ripresa legata a corso Covid

Daniela La Cava 8 ottobre 2020 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Resta "molto elevata" l'incertezza per l'outlook economico negli Stati Uniti, con la strada della ripresa economica "che dipenderà fortemente dal corso del virus". È quanto emerge dagli ultimi verbali della Federal Reserve relativi alla riunione di metà settembre, pubblicati ieri sera. Occasione in cui la banca centrale guidata da Jerome Powell ha ribadito di essersi impegnata "a utilizzare l'intera gamma di strumenti per sostenere l'economia statunitense in questo periodo difficile, promuovendo in tal modo gli obiettivi del comitato di massima occupazione e stabilità dei prezzi".Nelle minute del Fomc, il braccio destra della Fed, si sottolinea inoltre che "senza un'azione di politica fiscale, il ritmo della ripresa economica probabilmente sarebbe più lento".