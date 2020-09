Fed: migliora outlook su Pil e mercato lavoro Usa. Contrazione economia -3,7% in 2020

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2020 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

La Federal Reserve ha annunciato le nuove stime sull'economia Usa: migliorato l'outlook sul Pil, visto in calo del 3,7% quest'anno, rispetto al -6,5% atteso a giugno."Negli ultimi 60 giorni circa, l'economia ha recuperato a un ritmo più veloce di quanto avevamo previsto. Questo trend potrebbe continuare, oppure no, semplicemente non lo sappiamo", ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, nella conferenza stampa successiva all'annuncio della banca centrale sui tassi, lasciati invariati nel range tra lo zero e lo 0,25%.Migliorato anche outlook sulla disoccupazione, con il tasso di disoccupazione atteso ora al 7,6% nel 2020, inferiore al 9,6% previsto tre mesi fa.