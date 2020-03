Fed lancia linea di credito speciale per imprese e famiglie, mercati tornano a salire

Valeria Panigada 17 marzo 2020 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Nuovo intervento a sorpresa della Federal Reserve per contrastare l'effetto coronavirus. L'istituto guidato da Jerome Powell ha lanciato la Commercial Paper Funding Facility, una linea di credito speciale per garantire un più facile accesso al credito a imprese e famiglie. La misura, che sarà attiva per un anno (fino al 17 marzo 2021) ha l'obiettivo di migliorare la liquidità all'interno del sistema finanziario. Questo strumento era stato già utilizzato dalla Fed nella crisi del 2008.La nuova mossa della Fed ha messo di buon umore i mercati che sono tornati a salire. Wall Street ha nuovamente girato in positivo e ora il Dow Jones sale del 2,5%, l'S&P500 avanza del 4% e il Nasdaq guadagna il 4,37%. In rialzo anche tutti i listini europei, con il Dax di Francoforte che segna un +2,5%. Anche Piazza Affari si accoda ai festeggiamenti. A Milano l'indice Ftse Mib mostra un aumento dell'1,22% in area 15.163 punti.